Після гучного весілля молодята відправились у весільну подорож до Туреччини. Володимир Остапчук і Христина Горняк зупинились у 5-зірковому готелі та встигли насолодитись морем до закриття курортного сезону, а дружина шоумена – похизуватись фігурою.

На особистій сторінці в інстаграмі з 50-тисячною аудиторією Христина Горняк опублікувала фото в яскравому купальнику. Нотаріус, яка займається танцями, не втрачає нагоди показати бездоганну фігуру та навіть одну з весільних суконь обрала з екстремально відвертим розрізом. Тому відпочинок в Туреччині з коханим – гарна нагода для провокативних кадрів.

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Володимир Остапчук сфотографував дружину на піщаному узбережжі моря. Вона обрала красивий суцільний купальник яскравого рожевого кольору на тонких бретелях і з великим вирізом на спині. Христину Горняк чоловік сфотографував ззаду, що дозволило їй показати жіночні вигини тендітного тіла і пружні сідниці.

Вона зібрала волосся у високий пучок, а обличчя приховала за масивними сонцезахисними окулярами. З аксесуарів на ній лише лаконічні сережки. На тлі скелястого берега і моря вона виглядала дуже звабливо.



Дружина Володимира Остапчука в купальнику / Фото Instagram / @kristygor