После громкой свадьбы молодожены отправились в свадебное путешествие в Турцию. Владимир Остапчук и Кристина Горняк остановились в 5-звездочном отеле и успели насладиться морем до закрытия курортного сезона, а жена шоумена – пощеголять фигурой.

На личной странице в инстаграме с 50-тысячной аудиторией Кристина Горняк опубликовала фото в ярком купальнике. Нотариус, которая занимается танцами, не упускает случая показать безупречную фигуру и даже одно из свадебных платьев выбрала с экстремально откровенным разрезом. Поэтому отдых в Турции с любимым – хорошая возможность для провокационных кадров.

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Владимир Остапчук сфотографировал жену на песчаном побережье моря. Она выбрала красивый сплошной купальник яркого розового цвета на тонких бретелях и с большим вырезом на спине. Кристину Горняк муж сфотографировал сзади, что позволило ей показать женственные изгибы хрупкого тела и упругие ягодицы.

Она собрала волосы в высокий пучок, а лицо скрыла за массивными солнцезащитными очками. Из аксессуаров на ней лишь лаконичные серьги. На фоне скалистого берега и моря она выглядела очень обольстительно.



Жена Владимира Остапчука в купальнике / Фото Instagram / @kristygor