35-річна бразильська супермодель Ізабель Гулар показала своє ідеальне тіло в салатовому бікіні. Вона позувала біля басейну, викликавши захват мережі стрункими формами.

Одна з "ангелів" Victoria's Secret Ізабель Гулар завела шанувальників, показавши в інстаграмі фото в бікіні. Кадр видався дуже гарячим й зібрав майже 100 тисяч лайків і сотні коментарів.

Дуже еротично Розкішна Ізабель Гулар прикрила оголені груди руками: спекотне фото

Зараз зірка перебуває на відпочинку в столиці Португалії, Лісабоні. Ізабель Гулар обрала локацією для зйомки круглий басейн з видом на пальми й тропічний ліс. Позувала вона лише у салатовому бікіні на жовтих зав'язках. Купальник ледь прикривав принади фігури моделі й не приховував її форми.

Ізабель Гулар постала лежачи, щойно вийшовши з води. Тіло зірки було мокрим й виглядало ще еротичніше. Стрункі підтягнуті ніжки, ідеальний прес та пружні сідниці – все це про нове фото супермоделі. З вологим волоссям після купань та в окулярах у тон до відвертого бікіні знаменитість засмагала на сонці, вигідно демонструючи свої фантастичні форми.

Кілька місяців тому в цьому ж купальнику Ізабель Гулар насолоджувалась відпочинком у Сен-Тропе, що у Франції. Тоді в похмурий день вона фотографувалась на екзотичному дереві, у всій красі показавши свої фантастично довгі ніжки.