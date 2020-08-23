35-летняя бразильская супермодель Изабель Гулар показала свое идеальное тело в салатовом бикини. Она позировала у бассейна, вызвав восторг сети стройными формами.

Одна из "ангелов" Victoria's Secret Изабель Гулар завела поклонников, показав в инстаграме фото в бикини. Кадр выдался очень горячим и собрал почти 100 тысяч лайков и сотни комментариев.

Очень эротично Роскошная Изабель Гулар прикрыла обнаженную грудь руками: жаркое фото

Сейчас звезда находится на отдыхе в столице Португалии, Лиссабоне. Изабель Гулар выбрала локацией для съемки круглый бассейн с видом на пальмы и тропический лес. Позировала она лишь в салатовом бикини на желтых завязках. Купальник едва прикрывал прелести фигуры модели и не скрывал ее формы.

Изабель Гулар позировала лежа, только что выйдя из воды. Тело звезды было мокрым и выглядело еще эротичнее. Стройные подтянутые ножки, идеальный пресс и упругие ягодицы – все это о новом фото супермодели. С влажными волосами после купаний и в очках в тон к откровенному бикини знаменитость загорала на солнце, выгодно демонстрируя свои фантастические формы.

Несколько месяцев назад в этом же купальнике Изабель Гулар наслаждалась отдыхом в Сен-Тропе, во Франции. Тогда в пасмурный день она фотографировалась на экзотическом дереве, во всей красе показав свои фантастически длинные ножки.