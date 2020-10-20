Найуспішніша українська реперка Alyona Alyona гучно заявила про себе восени 2018 року піснею "Рибки". Проте ще в школі вона демонструвала свою інакшість, чим викликала незадоволення як батьків, так і ровесників. Артистка розповіла, як перебільшувала з самовираженням.

Життя виховательки Баришівки кардинально змінилось лише два роки тому, однак про реп-кар'єру вона мріяла ще школяркою. Для програми "Життя відомих людей" Alyona Alyona розповіла про перший вихід на сцену та неординарний зухвалий стиль, якого соромилась навіть мама зірки.

Читайте також Alyona Alyona створила власний реп-лейбл: фото з презентації

Так, у 12 років вона написала реп про нудні домашні завдання, а представити його публіці наважилась зі шкільної сцени. Для цього Alyona Alyona вмовила маму купити широкий спортивний костюм на кіровоградському ринку. Проте тоді перформанс дівчинки не оцінили та порадили зайнятись вокалом. На захоплення доньки гостро реагували й батьки, адже мали кардинально інші музичні смаки.

Я була впевнена, що не сприймуть. Я знаю музичний смак своїх батьків. Я почала показувати записані треки у більш свідомому віці після університету,

– поділилась Alyona Alyona.

Проте не лише музика, яку пише донька, була дивною для батьків, а й її стиль. Так, реперка з дитинства обожнювала яскраві речі нестандартного крою з дірками і потертостями, які робила власноруч. Вона зізналась, що мама навіть відмовлялась ходити з нею на базар, якщо дівчина не підбере класичний одяг зі свого гардеробу.

"Таке пересамовираження, коли ти й так не така, як всі, ще й показуєш це. У цьому мій кайф", – наголосила Alyona Alyona.