Самая успешная украинская рэперша Alyona Alyona громко заявила о себе осенью 2018 года песней "Рыбки". Однако еще в школе она демонстрировала свою инаковость, чем вызывала недовольство как родителей, так и ровесников. Артистка рассказала, как преувеличивала с самовыражением.

Жизнь воспитательницы из Барышевки кардинально изменилась лишь два года назад, однако о рэп-карьере она мечтала еще школьницей. Для программы "Жизнь известных людей" Alyona Alyona рассказала о первом выходе на сцену и неординарном дерзком стиле, которого стеснялась даже мама звезды.

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Так, в 12 лет она написала рэп о скучных домашних заданиях, а представить его публике решилась со школьной сцены. Для этого Alyona Alyona уговорила маму купить широкий спортивный костюм на кировоградском рынке. Однако тогда перформанс девочки не оценили и посоветовали заняться вокалом. На увлечения дочери остро реагировали и родители, ведь имели кардинально другие музыкальные вкусы.

Я была уверена, что не воспримут. Я знаю музыкальный вкус своих родителей. Я начала показывать записанные треки в более сознательном возрасте после университета,

– поделилась Alyona Alyona.

Однако не только музыка, которую пишет дочь, была странной для родителей, но и ее стиль. Так, реперша с детства обожала яркие вещи нестандартного кроя с дырками и потертостями, которые делала собственноручно. Она призналась, что мама даже отказывалась ходить с ней на базар, если девушка не подберет классическую одежду для своего гардероба.

"Такое пересамовыражение, когда ты и так не такая, как все, еще и показываешь это. В этом мой кайф", – подчеркнула Alyona Alyona.