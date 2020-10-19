Известная на весь мир украинская реперша Alyona Alyona запустила собственный лейбл ENKO. Звезда поделилась, что стремится продвигать молодых рэп-артистов и популяризировать украинскую музыку уже со следующего года.

О новом карьерном достижении рэперша Alyona Alyona рассказала на личной странице в инстаграме. Дату и название рэп-лейбла она выбрала неслучайно. Презентация состоялась 17 октября в Киеве. Именно в этот день два года назад вышел первый клип артистки "Рыбки", который сделал ее звездой, а в 2019 году – громко заявила о себе украинская группа KALUS, с которым она записала хит "Гори".

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Рэп-лейбл Alyona Alyona назвала ENKO. Все потому, что так заканчивается ее фамилия Савраненко. Она подчеркнула, что о создании такого творческого объединения мечтала давно. А с его реализацией помог саунд-продюсер и менеджер Иван Клименко с которым звезда не просто сотрудничает, но и дружит с начала карьеры.

У меня была мечта иметь команду, иметь лейбл, иметь рядом единомышленников. Именно поэтому идея продвижения украинского контента не покидала ни дня. Все это время мы думаем, как увеличить арсенал своих, чтобы артистам было лучше быть услышанными,

– написала Alyona Alyona.

Сейчас рэп-лейбл ENKO занимается продвижением самой рэпперши и группы KALUS. Но уже в следующем году она обещает радовать публику новыми лицами и делиться знаниями с молодыми артистами.

Для презентации Alyona Alyona выбрала роскошное приталенное вечернее платье с пикантным разрезом, которое вызывающе соединила с сапогами на шнуровке. Звезда сделала волнистую укладку и макияж с акцентом на глаза и выглядела очень женственно, сменив образы в стиле хип-хопа. Реперша не скрывала своего счастья, а водоворот эмоций показала на камеру рядом с соучредителем ENKO Иваном Клименко.

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