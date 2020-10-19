Відома на весь світ українська реперка Alyona Alyona запустила власний лейбл ENKO. Зірка поділилась, що прагне просувати молодих реп-артистів та популяризувати українську музику вже з наступного року.

Про нове кар'єрне досягнення реперка Alyona Alyona розповіла на особистій сторінці в інстаграмі. Дату і назву реп-лейблу вона обрала невипадково. Презентація відбулась 17 жовтня у Києві. Саме в цей день два роки тому вийшов перший кліп артистки "Рибки", який зробив її зіркою, а 2019 року – гучно заявив про себе український гурт KALUS, з яким вона записала хіт "Гори".

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Реп-лейбл Alyona Alyona назвала ENKO. Все тому, що так закінчується її прізвище Савраненко. Вона наголосила, що про створення такого творчого об'єднання мріяла давно. А з його реалізацією допоміг саунд-продюсер і менеджер Іван Клименко з яким зірка не просто співпрацює, а й товаришує від початку кар'єри.

У мене була мрія мати команду, мати лейбл, мати поруч однодумців. Саме тому ідея просування українського контенту не покидала ні дня. У весь цей час ми думаємо, як збільшити арсенал своїх, щоб артистам було краще бути почутими,

– написала Alyona Alyona.

Зараз реп-лейбл ENKO займається просуванням самої реперки та гурту KALUS. Але вже наступного року вона обіцяє радувати публіку новими обличчям та ділитися знаннями з молодими артистами.

Для презентації Alyona Alyona обрала розкішну приталену вечірню сукню з пікантним розрізом, яку зухвало поєднала з чоботами на шнурівці. Зірка зробила хвилясту укладку та макіяж з акцентом на очі й виглядала дуже жіночно, змінивши образи в стилі хіп-хопу. Реперка не приховувала свого щастя, а вир емоцій показала на камеру поряд зі співзасновником ENKO Іваном Клименко.

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