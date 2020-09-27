Популярна в Японії акторка та блогерка Юко Такеуті померла в 40-річному віці. Її тіло знайшов у власній квартирі чоловік Юко. Поліція Токіо втсановлює причину смерті.

Сумну звістку про смерть японської акторки Юко Такеуті повідомило видання The Japan Times. Її тіло знайшли вночі 27 вересня. Попередньо слідство встановило, що вона вчинила самогубство.

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Тіло Юко Такеуті знайшов її чоловік-актор Дайкі Накабаясі в її будинку, що розташованих в одному з районів Токіо. Він вирушив до лікарні, де підтвердили смерть жінки.

Юко повісилась у власній спальні, чоловік знайшов її близько другої години ночі. Передсмертної записки не було, однак поліція підозрює, що жінка покінчила життя самогубством.

Що відомо про життя Юко Такеуті

Жінка зіграла ролі в десятках фільмах та серіалах, активно знімалась у рекламі. У 2004 році вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль на Japanese Academy Award. Два роки тому Юко Такеуті вийшла на міжнародний рівень, зігравши жіночу версію Шерлока Холмса в драмі HBO Asia "Міс Шерлок".

Наприкінці січня цього року Юко народила другу дитину – хлопчика. Акторка також активно вела свою сторінку в інстаграмі. Її аудиторія складає більше 850 тисяч підписників.