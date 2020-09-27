Популярная в Японии актриса и блогерша Юко Такэути умерла в 40-летнем возрасте. Ее тело нашел в собственной квартире муж Юко. Полиция Токио устанавливает причину смерти.

Печальную весть о смерти японской актрисы Юко Такэути сообщило издание The Japan Times. Ее тело нашли ночью 27 сентября. Предварительно следствие установило, что она совершила самоубийство.

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Тело Юко Такэути нашел ее муж-актер Дайк Накабаяси в ее доме, расположенном в одном из районов Токио. Он отправился в больницу, где подтвердили смерть женщины.

Юко повесилась в собственной спальне, муж нашел ее около двух часов ночи. Предсмертной записки не было, однако полиция подозревает, что женщина покончила жизнь самоубийством.

Что известно о жизни Юко Такэути

Женщина сыграла роли в десятках фильмах и сериалах, активно снималась в рекламе. В 2004 году она получила награду за лучшую женскую роль на Japanese Academy Award. Два года назад Юко Такэути вышла на международный уровень, сыграв женскую версию Шерлока Холмса в драме HBO Asia "Мисс Шерлок".

В конце января этого года Юко родила второго ребенка – мальчика. Актриса также активно вела свою страницу в инстаграме. Ее аудитория составляет более 850 тысяч подписчиков.