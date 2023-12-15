Чим замінити традиційну ялинку: 4 ідеї, які легко можна повторити вдома

Люди прикрашають свої будинки різними ялинками: живими або штучними. Проте дехто любить робити новорічний декор своїми руками. Це досить бюджетно та не займає багато часу.

Цікаво, що ялинку також можна змайструвати самостійно. 24 Канал зібрав для вас декілька простих ідей. Тому готуйте підручні засоби та беріться до роботи.

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Ялинка з гофрованого паперу

Спершу потрібно зробити з картону конус. Далі розріжте гофрований папір на декілька шматочків, довжиною 5-6 сантиметрів. З одного боку необхідно загострити кути. Можете прикрасити ялинку бантиками, зірочками або намистинками.

Новорічна ялинка / Фото JoyPup

Ялинка з цукерок

Перед тим, як створювати таку ялинку, потрібно сходити в магазин та купити цукерки. Спершу з картону зробіть основу та стовбур. Для цього вам знадобляться: ножиці, клей, лінійка та олівець. Далі переходимо до декорування. Тут все просто: зафіксуйте на каркасі цукерки й інші прикраси за допомогою гарячого клею.

Новорічна ялинка / Фото "Як зробити"

Ялинка з мішури

Для того, щоб зробити таку ялинку, підготуйте: цупкий папір або картон, цукерки, клей, двосторонній скотч, мішуру, ножиці, намистини на нитці, звичайний скотч.

Для початку виріжте з картону коло та скрутіть його так, щоб вийшов конус. Зафіксуйте клеєм або двостороннім скотчем. Далі на конструкцію приліпіть цукерки, але залиште місце для мішури. Проміжки заповніть смужками з двостороннього скотчу, а на них приклейте мішуру. Не забудьте прикрасити верхівку ялинки.

Новорічна ялинка / Фото radka.in.ua

Ялинка зі серветок

Підготуйте всі необхідні підручні матеріали: серветки, картон А3, клей, ножиці, степлер, намистинки. Спочатку наріжте серветки у формі кружечок, а середини скріпіть степлером. У результаті у вас повинні вийти маленькі квіти. Зробіть з картону конус та приклейте на нього серветки. Можете доповнити композицію намистинками.

Новорічна ялинка / Фото JoyPup