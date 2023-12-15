Деякі львів'яни та гості міста кажуть, що головна ялинка ніколи не змінюється. Проте все одно кожного року чекають, коли ж її запалять. Якою була ялинка у Львові протягом 10 років, розповість 24 Канал.

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2013 рік

У 2013 році головна ялинка Львова приїхала зі Славського лісництва. Її висота становила 17 метрів. 200 автентичних іграшок, які прикрасили новорічну красуню, створили Остап Сойка та Оксана Когут. Особливої атмосфери додавали гірлянди.

Головна ялинка Львова 2013 / Фото ЛМС

2014 рік

Новорічна ялинка Львова у 2014 році стала символом Революції Гідності. Адже тоді небайдужі жителі міста виходили на мітинги, щоб підтримати протестувальників у Києві. Дерево привезли з Дрогобицького лісгоспу, а прикрасили у синьо-жовтих кольорах.

Головна ялинка Львова 2014 / Фото Олександра Мазуренко

2015 рік

Головна ялинка цього року була трішки вища, проте її також привезли з Дрогобицького лісгоспу. Тоді новорічне дерево дещо відрізнялося від попередніх, хоча й світилося синьо-жовтими кольорами, а оздоблювали його дерев'яні іграшки.

Головна ялинка Львова 2015 / Фото "Дивись info"

2016 рік

Новорічна ялинка у 2016 році сягала близько 20 метрів. Її придбали неподалік селища Східниця. Прикрасили торішніми іграшками та святковою ілюмінацією.

Головна ялинка Львова 2016 / Фото varta.com.ua

2017 рік

У 2017 році ялинку Львову подарувала жителька Брюховичів. Цікаво, що новорічна красуня найбільше відрізнялася від попередніх. Її прикрасили гірляндою жовтого кольору, а внизу знаходилися різноманітні декорації.

Головна ялинка Львова 2017 / Фото "24 Канал"

2018 рік

У 2018 році головну ялинку Львову також подарували. Це зробила жителька села Буда Яворівського району Львівської області. Цікаво, що на новорічному дереві майже не було іграшок. Воно світилося красивими святковими гірляндами.

Головна ялинка Львова 2018 / Фото Роман Балук

2019 рік

У 2019 році також вирішили зробити акцент на освітленні. Тому головна ялинка засяяла срібними й жовтими відтінками у центрі Львова.

Головна ялинка Львова 2019 / Фото "Про Львів"

2020 рік

Напередодні 2021 року 18-метрову новорічну ялинку до Львова привезли з Дрогобицького району. Тоді використали старі прикраси та ілюмінацію.

Головна ялинка Львова 2020 / Фото з відкритих джерел

2021 рік

У 2021 році головну ялинку Львову подарував житель села Оброшине Львівської області. Її прикрасили жовтими гірляндами та різдвяними "павуками".

Головна ялинка Львова 2021 / Фото "Вголос"

2022 рік

24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому люди довго сперечалися, чи потрібно встановлювати головну ялинку міста напередодні свят. Однак, новорічне дерево таки прикрасило площу перед Оперним театром. Того року новорічну красуню оздобили меншою кількістю гірлянд, щоб економити електроенергію. Головна ялинка Львова символізувала перемогу добра над злом.

Головна ялинка Львова 2022 / Фото 032.ua

2023 рік

Напередодні Дня Святого Миколая, 5 грудня, у Львові урочисто відкрили головну ялинку міста. Її висота становить 14 метрів. Новорічну красуню освітлюють гірлянди 2018 року, а верхівку прикрашає протитанковий "їжак" замість Вифлеємської зірки.

Головна ялинка Львова 2023 / Фото ЛМР