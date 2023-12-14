Вже другий рік триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому тепер ялинки не такі пишні, як колись. Однак, символізують незламність українців. Як змінювалися головні ялинки країни протягом 10 років, розкаже 24 Канал.

Теж цікаво Принесуть проблеми та нещастя: 5 прикрас, які не варто вішати на ялинку у 2024 році

Новорічна ялинка 2013

2013 – останній рік Президента України Віктора Януковича. Тоді в Києві встановили штучну ялинку, яка мала дуже нереалістичний вигляд. Дерево прикрасили іграшками жовтого та синього кольорів. Також додали гірлянди.

Ялинка 2013 у Києві / Фото "Українська правда"

Новорічна ялинка 2014

У 2014 році новорічна ялинка в Києві мала певний символізм. Адже тоді Україну охопила Революція Гідності. Люди вийшли на Майдан Незалежності, щоб відстояти свої права, свободи й скинути проросійську владу. Замість класичної ялинки, протестувальники встановили залізний каркас з плакатами та прапорами України.

Ялинка 2014 у Києві / Фото AFP

Новорічна ялинка 2015

У 2015 році ялинку у Києві встановили на Михайлівській площі. Тоді вже закінчилась Революція Гідності. Однак, розпочалися окупація Криму Росією та російсько-українська війна на сході України. Тому ялинка символізувала мир. Дерево прикрасили фігурками голубів та гірляндами.

Ялинка 2015 у Києві / Фото "УНІАН"

Новорічна ялинка 2016

Головну ялинку країни у 2016 році прикрасили згідно з європейськими різдвяними традиціями. На дерево повісили імбирні пряники, цукерки, а також додали гірлянди та Вифлеємську зірку.

Ялинка 2016 у Києві / Фото "Вечірній Київ"

Новорічна ялинка 2017

У 2017 році головна ялинка країни приїхала з Карпат. Її висота становила 30 метрів, а вік – 91 рік. Всі прикраси були в українському стилі. Новорічне дерево світилося вогниками, а біля нього знаходилися різноманітні казкові фігурки.

Ялинка 2017 у Києві / Фото "ТиКиїв"

Новорічна ялинка 2018

Висота головної ялинки країни у 2018 році становила 33 метри. Її також привезли з Івано-Франківщини. Новорічна красуня складалася з багатьох сосен, які трималися на каркасі. Її прикрасили 3,6-кілометровою неоновою гірляндою.

Ялинка 2018 у Києві / Фото ukrafoto.com

Новорічна ялинка 2019

Ялинка 2019 у Києві мала 25 метрів. Прикрашали новорічне дерево іграшки фіолетового, бірюзового та срібного кольорів. Також додали гірлянди.

Ялинка 2019 у Києві / Фото "УНІАН"

Новорічна ялинка 2020

У 2020 році новорічну ялинку у Києві прикрасили в тематиці "Чарівний ліс". Спочатку верхівку дерева оздоблював відьомський капелюх. Однак, суспільство запротестувало, тому його замінили Вифлеємською зіркою.

Ялинка 2020 у Києві / Фото КМДА

Новорічна ялинка 2021

Новорічна ялинка 2021 року сягала 31 метра. Її прикрасили іграшками червоного та золотого кольорів. 10-метрова гірлянда мала вигляд великого купола. Темою головної ялинки була "Різдвяна диво-ніч".

Ялинка 2021 у Києві / Фото КМДА

Новорічна ялинка 2022

Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, головна ялинка таки засяяла у 2022 році. Однак, у суспільстві виникали суперечки щодо цього. 12-метрову красуню прикрасили синіми, жовтими кулями та фігурками голубів, а верхівку оздобили Гербом України. Обвішали дерево енергоощадними гірляндами, оскільки тоді був блекаут через постійні російські обстріли.

Ялинка 2022 в Києві / Фото "24 Канал"

Новорічна ялинка 2023

У 2023 головна ялинка країни засяяла в День Святого Миколая, 6 грудня. Дерево мало таку ж висоту, як минулого року. Новорічну красуню прикрасили у тематиці "хоробрі серця": синіми й блакитними серцями та Гербом України.

Ялинка 2023 у Києві / Фото КМДА