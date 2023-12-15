Некоторые львовяне и гости города говорят, что главная елка никогда не меняется. Однако все равно каждый год ждут, когда ее зажгут. Какой была елка во Львове в течение 10 лет, расскажет 24 Канал.

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2013 год

В 2013 году главная елка Львова приехала из Славского лесничества. Ее высота составляла 17 метров. 200 аутентичных игрушек, которые украсили новогоднюю красавицу, создали Остап Сойка и Оксана Когут. Особую атмосферу добавляли гирлянды.

Главная елка Львова 2013 / Фото ЛГС

2014 год

Новогодняя елка Львова в 2014 году стала символом Революции Достоинства. Ведь тогда небезразличные жители города выходили на митинги, чтобы поддержать протестующих в Киеве. Дерево привезли из Дрогобычского лесхоза, а украсили в сине-желтых цветах.

Главная елка Львова 2014 / Фото Александра Мазуренко

2015 год

Главная елка в этом году была немного выше, однако ее также привезли из Дрогобычского лесхоза. Тогда новогоднее дерево несколько отличалось от предыдущих, хотя и светилось сине-желтыми цветами, а украшали его деревянные игрушки.

Главная елка Львова 2015 / Фото "Дивись info"

2016 год

Новогодняя елка в 2016 году достигала около 20 метров. Ее приобрели недалеко от поселка Сходница. Украсили прошлогодними игрушками и праздничной иллюминацией.

Главная елка Львова 2016 / Фото varta.com.ua

2017 год

В 2017 году елку Львову подарила жительница Брюховичей. Интересно, что новогодняя красавица больше всего отличалась от предыдущих. Ее украсили гирляндой желтого цвета, а внизу находились разные декорации.

Главная елка Львова 2017 / Фото "24 Канал"

2018 год

В 2018 году главную елку Львову также подарили. Это сделала жительница села Буда Яворовского района Львовской области. Интересно, что на новогоднем дереве почти не было игрушек. Оно светилось красивыми праздничными гирляндами.

Главная елка Львова 2018 / Фото Роман Балук

2019 год

В 2019 году также решили сделать акцент на освещении. Поэтому главная елка засияла серебряными и желтыми оттенками в центре Львова.

Главная елка Львова 2019 / Фото "Про Львів"

2020 год

Накануне 2021 года 18-метровую новогоднюю елку во Львов привезли из Дрогобычского района. Тогда использовали старые украшения и иллюминацию.

Главная елка Львова 2020 / Фото из открытых источников

2021 год

В 2021 году главную елку Львову подарил житель села Оброшино Львовской области. Ее украсили желтыми гирляндами и рождественскими "пауками".

Главная елка Львова 2021 / Фото "Вголос"

2022 год

24 февраля 2022 началось полномасштабное вторжение России в Украину. Поэтому люди долго спорили, нужно ли устанавливать главную елку города накануне праздников. Однако новогоднее дерево все-таки украсило площадь перед Оперным театром. В этом году новогоднюю красавицу украсили меньшим количеством гирлянд, чтобы экономить электроэнергию. Главная елка Львова символизировала победу добра над злом.

Главная елка Львова 2022 / Фото 032.ua

2023 год

Накануне Дня Святого Николая, 5 декабря, во Львове торжественно открыли главную елку города. Ее высота составляет 14 метров. Новогоднюю красавицу освещают гирлянды 2018 года, а верхушку украшает противотанковый "еж" вместо Вифлеемской звезды.

Главная елка Львова 2023 / Фото ЛГС