Ці новорічні іграшки принесуть у дім любов і достаток: почепіть їх на ялинку

Кожному з нас хочеться, щоб іграшки не лише мали гармонійний вигляд на ялинці. А до того ж, щоб збагачували дім добром та радістю.

Деякі люди можуть не задумуватися, однак, кожна прикраса на ялинці має певне значення та енергетику. Для того, аби це пішло лише на користь, треба знати, які саме чіпляти. Про це розкаже більше 24 Канал.

Актуально 2024 – рік Дерев'яного Дракона: що він символізує, і які кольори будуть головними

Які прикраси обрати для ялинки, щоб приваблювали достаток

2024 – за східним календарем рік Зеленого Дерев'яного Дракона. Ця тварина – дуже експресивна та яскрава. Тому всі іграшки ніжних і спокійних відтінків, залишіть на інший час. Бо тут знадобляться насичені та забарвлені прикраси. Не варто вішати на ялинку іграшки коричневого, сірого, синього та інших темних кольорів. Дракону вони не дуже подобаються.

А от що точно треба почепити насамперед, то це верхівку. Оптимально обрати у вигляді зірки або Дерев'яного Дракона, відповідно до року. Таким чином, у домі буде добра енергетика дерева. А це точно оцінить Дракон.

Фахівці радять чіпляти на новорічну красуню іграшки круглої форми. Це допоможе уникати конфліктів і складних ситуацій серед членів родини. Також можна взяти яблука чи мандарини.

Якщо ви хочете зустріти своє кохання у наступному році або зміцнити теперішні стосунки, варто обрати прикраси-сердечка. Вони завжди мають красивий та актуальний вигляд на будь-якій ялинці.

Також на новорічне дерево варто почепити гроші. Їх можна скрутити у трубочку та перев'язати, наприклад, червоною стрічкою. Також потрібно повісити хоча б одну нову прикрасу. Це привабить у дім достаток. Є символом багатства й шишки, тож можете придбати кілька таких.

Важливо знати, що перед тим як викидати ялинку, треба відламати маленьку гілку та сховати до наступного року. Це захистить ваше помешкання від усіх негараздів.

Коли ви вже зняли всі іграшки з дерева, то останню іграшку зачепіть десь над вхідними дверима. Так, нечиста сила не потрапить у дім.

До речі, нещодавно ми давали поради, яку ялинку обрати, штучну чи живу. Там є переваги кожної з них.