Некоторые люди могут не задумываться, однако каждое украшение на елке имеет определенное значение и энергетику. Для того чтобы это пошло только на пользу, нужно знать, какие именно цеплять. Об этом расскажет больше 24 Канал.

Актуально 2024 – год Деревянного Дракона: что он символизирует, и какие цвета будут главными

Какие украшения выбрать для елки, чтобы привлекали изобилие

2024 – по восточному календарю год Зеленого Деревянного Дракона. Это животное очень экспрессивное и яркое. Поэтому все игрушки нежных и спокойных оттенков, оставьте на другое время. Здесь понадобятся насыщенные и яркие украшения. Не стоит вешать на елку игрушки коричневого, серого, синего и других темных цветов. Дракону они не очень нравятся.

А вот что точно надо повесить в первую очередь, так это верхушку. Оптимально выбрать в виде звезды или Деревянного Дракона в соответствии с годом. Таким образом, в доме будет хорошая энергетика деревья. А это точно оценит дракон.

Специалисты советуют цеплять на новогоднюю красавицу игрушки круглой формы. Это поможет избежать конфликтов и сложных ситуаций среди членов семьи. Также можно взять яблоки или мандарины.

Если вы хотите встретить свою любовь в следующем году или укрепить нынешние отношения, стоит выбрать украшения-сердечка. Они всегда выглядят красиво и актуально на любой елке.

Также на новогоднее дерево стоит повесить деньги. Их можно свернуть в трубочку и перевязать, например красной лентой. Также нужно повесить хотя бы одно новое украшение. Это привлечет в дом озобилие. Являются символом богатства и шишки, так что можете приобрести несколько таких.

Важно знать, что перед тем как выбрасывать елку, нужно отломить маленькую ветку и спрятать до следующего года. Это защитит ваше жилище от всех проблем.

Когда вы уже сняли все игрушки из дерева, то последнюю игрушку повесьте где-то над входной дверью. Так, нечистая сила не попадет в дом.

Кстати, недавно мы давали советы, какую елку выбрать, искусственную или живую. Там есть преимущества каждой из них.