Українська співачка Злата Огнєвіч все частіше оголюється у сексуальних фотосесіях. Вона не соромиться демонструвати принади свого тіла і любить себе такою, як є. Тепер виконавиця зізналася, що готова знятися у відвертій стрічці.

Злата Огнєвіч активно руйнує образ відмінниці. Вона демонструє оголені інтимні частини тіла багатотисячній аудиторії підписників на особистій сторінці в інстаграмі. А тепер в ефірі програми "Життя відомих людей" артистка зізналася, що готова до зйомок в еротичному фільмі.

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Злата розповіла, що через публікації пікантних фотографій перебуває у конфлікті з мамою. Вона завжди наголошувала доньці на тому, що все потрібно прикривати. Тому зараз у них бувають суперечності, адже у профілі Огнєвіч все частіше з'являються знімки у нижній білизні або без неї.

Та артистка зізналася, що вона не одразу змогла оголитися перед камерою, а лише тоді, коли подолала комплекси, що були спричинені розривом стосунків із хлопцем.

Зараз, якщо мені запропонують знятися у відвртій стрічці, я погоджуся,

– поділилася зірка.

Злата Огнєвіч у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн