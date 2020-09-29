Знаменита співачка Злата Огневич продемонструвала у своєму інстаграмі стильний аутфіт та поділилася з підписниками власними роздумами на тему вдячності.

На кадрах знаменитість позувала у білизняній сукні чорного кольору на тонких бретельках. Плечі співачки прикривав стильний жакет в гусячу лапку.

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Шию співачки прикрашала лаконічна золота прикраса. Біляве волосся Злата накрутила, а на обличчя нанесла ніжний макіяж. На кадрах Злата, як завжди, щиро усміхається та випромінює позитивні емоції.



Злата Огневич постала у стильному аутфіті / Instagram / @zlata.ognevich

"Красуня на мільйон", "Не можна ж бути такою красивою", "Чудові сонячні фото", "Яка ти ніжна і гарна", "Неймовірно красива", "Сукня тобі дуже личить", – писали прихильники в коментарях.



Злата Огневич знялася у стильній фотосесії / Instagram / @zlata.ognevich

Злата Огневич про практику вдячності

Останнім часом виконавиця любить демонструвати свою сексуальність. Злата неодноразово наголошувала, що жіноча сила полягає в прийнятті себе та любові до кожної клітинки.

Вчора вночі, перед тим, як лягати у ліжко, я подумки дякувала за все, що у мене є. З глибини серця, не чіпляючись за моменти, про які хочеться забути. Впевнена, саме вміння дякувати відкриває перед нами нові можливості, звільняючи місце для живої енергії,

– зазначила артистка.

Огневич зізнається, що часом забуває про цю практику, особливо в періоди, коли час і події в ньому стискаються до розмірів тенісного м'ячика.

"Те, з якими відчуттями ми засинаємо, безпосередньо впливає на якість самого життя. Це як установка програми на наступний день. Один з лайфхаків – записувати відчуття і слова подяки в улюблений блокнот. Це може бути звичайний або мотиваційний, вже кимось придуманий. Саме записувати, адже в цей момент включаються особливі нейронні зв'язки", – зазначила Огневич.



Злата Огневич постала у стильному аутфіті / Instagram / @zlata.ognevich