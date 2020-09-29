Знаменитая певица Злата Огневич продемонстрировала в своем инстаграм стильный аутфит и поделилась с подписчиками собственными размышлениями на тему благодарности.

На кадрах знаменитость позировала в бельевом платье черного цвета на тонких бретельках. Плечи певицы прикрывал стильный жакет в гусиную лапку. Читайте также В нежном нижнем белье: Злата Огневич едва обнажила грудь и анонсировала новый альбом Шею певицы украшало лаконичное золотое украшение. Белокурые волосы Злата накрутила, а на лицо нанесла нежный макияж. На кадрах Злата, как всегда, искренне улыбается и излучает положительные эмоции.



Злата Огневич появилась в стильном аутфите / Instagram / @zlata.ognevich

"Красотка на миллион", "Нельзя же быть такой красивой", "Замечательные солнечные фото", "Какая ты нежная и красивая", "Невероятно красивая", "Платье тебе очень идет", – писали поклонники в комментариях.



Злата Огневич снялась в стильной фотосессии/ Instagram / @zlata.ognevich

Злата Огневич о практике благодарности

В последнее время исполнительница любит демонстрировать свою сексуальность. Злата неоднократно подчеркивала, что женская сила заключается в принятии себя и любви к каждой клеточке.

Вчера ночью, перед тем, как ложиться в кровать, я мысленно благодарила за все, что у меня есть. Из глубины сердца, не цепляясь за моменты, о которых хочется забыть. Уверена, именно умение благодарить открывает перед нами новые возможности, освобождая место для живой энергии,

– отметила артистка.

Огневич признается, что порой забывает об этой практике, особенно в периоды, когда время и события в нем сжимаются до размеров теннисного мячика.

"То, с какими ощущениями мы засыпаем, напрямую влияет на качество самой жизни. Это как установка программы на следующий день. Один из лайфхаков – записывать ощущения и слова благодарности в любимый блокнот. Это может быть обычный или мотивационный, уже кем-то придуманный. Именно записывать, ведь в этот момент включаются особые нейронные связи", – отметила Огневич.



Злата Огневич появилась в стильном аутфите / Instagram / @zlata.ognevich