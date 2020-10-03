Если предложат сняться в откровенной ленте, я соглашусь: неожиданное признание Златы Огневич
Украинская певица Злата Огневич все чаще обнажается в сексуальных фотосессиях. Она не стесняется демонстрировать прелести своего тела и любит себя такой, как есть. Теперь исполнительница призналась, что готова сняться в откровенной ленте.
Злата Огневич активно разрушает образ отличницы. Она демонстрирует обнаженные интимные части тела многотысячной аудитории подписчиков на личной странице в инстаграме. А теперь в эфире программы "Життя відомих людей" артистка призналась, что готова к съемкам в эротическом фильме.
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Злата рассказала, что из-за публикаций пикантных фотографий находится в конфликте с мамой. Она всегда подчеркивала дочери, что все нужно прикрывать. Поэтому сейчас у них бывают противоречия, ведь в профиле Огневич все чаще появляются снимки в нижнем белье или без него.
И артистка призналась, что она не сразу смогла обнажиться перед камерой, а лишь тогда, когда преодолела комплексы, которые были вызваны разрывом отношений с парнем.
Сейчас, если мне предложат сняться в откровенной ленте, я соглашусь,
– поделилась звезда.
Злата Огневич в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн