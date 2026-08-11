Як пише, ukr.cool, мовознавці пояснюють, що суфікс -енко належить до так званих патронімічних. Простими словами, він означає "син когось" або "нащадок когось".

Наприклад:

Коваленко – син коваля;

Бондаренко – син бондаря;

Петренко – син Петра;

Ткаченко – син ткача;

Шевченко – син шевця.

Тож якщо ваше прізвище закінчується на -енко, найімовірніше, колись воно вказувало на професію або ім'я вашого предка. Своєрідний сімейний "паспорт" існував задовго до того, як з'явилися документи.

Чому таких прізвищ так багато



Значення українських прізвищ / Фото Pinterest



Якщо вам здається, що половина українців має прізвище на -енко, то це не така вже й вигадка.

Саме цей суфікс став одним із найпродуктивніших в українській мові. Особливо активно такі прізвища поширилися у XVII столітті. Після Зборівської угоди 1649 року в козацьких реєстрах прізвища на -енко навіть переважали над усіма іншими. Наприклад, у Київському полку вони становили близько 60% від усіх записів.

Причина була доволі простою. До реєстрів переважно записували молодих козаків, яких називали за батьком. Якщо батька знали як Коваля, син автоматично ставав Коваленком.

Запорозька Січ та прізвища

Чимало сучасних українських прізвищ сформувалися саме в часи Запорозької Січі. Туди приходили люди з різних куточків України, нерідко змінюючи свої імена та прізвища. Нові прізвиська допомагали приховати минуле або просто вирізнитися серед інших козаків.

Саме тоді з'явилася величезна кількість прізвищ на -енко, серед яких були й досить колоритні. У козацьких реєстрах можна знайти навіть такі прізвища, як Голопупенко, Короцюпенко чи Дубогризенко. Здається, фантазії нашим предкам точно не бракувало.

Де найбільше прізвищ на "-енко"

Сьогодні прізвища на -енко залишаються одними з найпоширеніших в Україні. За даними мовознавчих досліджень, вони охоплюють близько 15% населення країни й поступаються за кількістю лише групі прізвищ на -ов/-ев/-єв.

До речі, деякі українські прізвища історики пов'язують із козацькою старшиною та елітою. Розповідаємо, які саме й що вони означають.