Как пишет ukr.cool, лингвисты объясняют, что суффикс -енко относится к так называемым патронимическим суффиксам. Проще говоря, он означает "сын кого-то" или "потомок кого-то".

Например:

Коваленко – сын кузнеца;

Бондаренко – сын бондаря;

Петренко – сын Петра;

Ткаченко – сын ткача;

Шевченко – сын сапожника.

Поэтому, если ваша фамилия оканчивается на -енко, скорее всего, когда-то она указывала на профессию или имя вашего предка. Своеобразный семейный "паспорт" существовал задолго до появления документов.

Почему таких фамилий так много



Значение украинских фамилий / Фото Pinterest



Если вам кажется, что у половины украинцев фамилия на -енко, то это не такая уж выдумка.

Именно этот суффикс стал одним из самых продуктивных в украинском языке. Особенно активно такие фамилии распространились в XVII веке. После Зборовского соглашения 1649 года в казацких реестрах фамилии на -енко даже преобладали над всеми остальными. Например, в Киевском полку они составляли около 60 % от всех записей.

Причина была довольно проста. В реестры в основном записывали молодых казаков, которых называли по отцу. Если отца звали Коваль, сын автоматически становился Коваленко.

Запорожская Сечь и фамилии

Немало современных украинских фамилий сформировалось именно во времена Запорожской Сечи. Туда приходили люди из разных уголков Украины, нередко меняя свои имена и фамилии. Новые прозвища помогали скрыть прошлое или просто выделиться среди других казаков.

Именно тогда появилось огромное количество фамилий на -енко, среди которых были и довольно колоритные. В казацких реестрах можно найти даже такие фамилии, как Голопупенко, Короцюпенко или Дубогризенко. Похоже, в фантазии у наших предков точно не было недостатка.

Где больше всего фамилий на "-енко"

Сегодня фамилии на -енко остаются одними из самых распространенных в Украине. По данным лингвистических исследований, они охватывают около 15% населения страны и уступают по количеству лишь группе фамилий на -ов/-ев/-ев.

Кстати, некоторые украинские фамилии историки связывают с казацкой старшиной и элитой. Рассказываем, какие именно и что они означают.