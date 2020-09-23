Успішна українська балерина Катерина Кухар вже 10 років перебуває в шлюбі з Олександром Стояновим. Однак, не весь цей час все проходило гладко. Танцівниця розповіла про один з конфліктів з чоловіком.

Прима-балерина національної опери України Катерина Кухар дала інтерв'ю програмі "Життя великих людей" та розповіла про те, як ледь не втратила чоловіка та який ультиматум він їй поставив.

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Суддя популярного шоу "Танці з зірками" розповіла про те, що багато балерин не хочуть або бояться народжувати дітей. Адже існує ризик того, що артистки тоді втратять свою форму, а заразом й роботу. Катерина додала, що "балерини потрібні доти, доки вони в формі".

Розуміючи цей факт, Кухар довгий час не могла наважитися на те, щоб завагітніти. Однак, її чоловік Олександр Стоянов наполіг на цьому та навіть поставив ультиматум.

Він каже: "Мась, ти мені ще довго будеш морочити голову? Ти хитра жінка, я вже все зрозумів, мене це не влаштовує. Якщо ти протягом року не народиш дитину, я від тебе піду",

– зізналась Катерина Кухар.



Катерина Кухар з сім'єю / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Тоді вона дуже образилась на чоловіка й не розмовляла з ним близько тижня. Вона також почала роздумувати над тим, чи піде від неї Олександр, якщо вона не зможе мати дітей.

"Він уже за тиждень прийшов, обійняв і каже: "Мась, я тебе так кохаю, ти важлива і дорога, якщо ти не захочеш народжувати дітей, я буду з тобою", – я так заплакала", – додала також Катерина. Незважаючи на страх втратити роботу, Катерина Кухар народила двох дітей: сина Тимура та доньку Анастасію.

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