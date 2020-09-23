Успешная украинская балерина Екатерина Кухар уже 10 лет состоит в браке с Александром Стояновым. Однако, не все в это время проходило гладко. Танцовщица рассказала об одном из конфликтов с мужем.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар дала интервью программе "Жизнь великих людей" и рассказала о том, как едва не потеряла мужа и какой ультиматум он ей поставил.

Интересно Екатерина Кухар призналась, что не умеет общаться с бывшими мужчинами

Судья популярного шоу "Танцы со звездами" рассказала о том, что многие балерины не хотят или боятся рожать детей. Ведь существует риск того, что артистки тогда потеряют свою форму, а заодно и работу. Екатерина добавила, что"балерины нужны до тех пор, пока они в форме".

Понимая этот факт, Кухар долгое время не могла решиться на то, чтобы забеременеть. Однако, ее муж Александр Стоянов настоял на этом и даже поставил ультиматум.

Он говорит: "Мась, ты мне еще долго будешь морочить голову? Ты хитрая женщина, я уже все понял, меня это не устраивает. Если ты в течение года не родишь ребенка, я от тебя уйду",

- призналась Катерина Кухар.



Катерина Кухар с семьей / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Тогда она очень обиделась на мужа и не разговаривала с ним около недели. Она также начала размышлять над тем, уйдет ли от нее Александр, если она не сможет иметь детей.

"Он уже через неделю пришел, обнял и говорит: "Мась, я тебя так люблю, ты важна и дорога, если ты не захочешь рожать детей, я буду с тобой", – я так заплакала", – также добавила Екатерина. Несмотря на страх потерять работу, Екатерина Кухар родила двоих детей: сына Тимура и дочь Анастасию.

Смотреть интервью с Екатериной Кухар на программе " ЖВЛ":