Украинская танцовщица и прима-балерина Екатерина Кухар замужем за своим партнером Александром Стояновым. Но до этого она уже была в браке. Звезда призналась, что не может найти общий язык с мужчинами.

Екатерина Кухар поделилась новой фотографией и рассказала о бывших на своей странице в Инстаграме. Украинская артистка балета поразила признанием о том, что у нее проблемы в общении с бывшими.

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На фото Екатерина позировала в автомобиле в белом наряде. Привлекал внимание именно макияж танцовщицы: золотисто-коричневые тени на веках и нюдовая помада. Звезда дополнила свой образ серьгами, тонкими браслетами и кольцом.

Но больше всего заинтересовала подпись к фото Екатерины Кухар. Женщина процитировала писателя Рината Валлиулина об отношениях с бывшими партнерами: "Никогда не знаешь, что делать с бывшими: в сердце не оставишь – всю кровь выпьют, из головы не выбросишь – исчезнут".

Также Екатерина поинтересовалась у своих подписчиков, только ли у нее одной существуют проблемы общения со своими бывшими мужьями.

Супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Отметим, что брак с партнером Александром Стояновым был вторым в романтической жизни. Однако, она нечасто высказывалась относительно своих личных тем.

Со Стояновым Екатерина недавно отпраздновала 10 лет совместной жизни, а танцевать вместе они начали с 2006 года. Супруги воспитывают двоих детей: сына Тимура и дочь Анастасию.