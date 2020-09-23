Українська танцівниця та прима-балерина Катерина Кухар одружена зі своїм партнером Олександром Стояновим. Але до цього вона ще раз була в шлюбі. Зірка зізналась, що не може знайти спільну мову з чоловіками.

Катерина Кухар поділилась новою світлиною та розповіла про колишніх на своїй сторінці в інстаграмі. Українська артистка балету вразила зізнанням про те, що має проблеми в спілкуванні з колишніми.

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На фото Катерина позувала в автомобілі в білому вбранні. Привертав увагу саме макіяж танцівниці: золотисто-коричневі тіні на повіках та нюдова помада. Зірка доповнила свій образ сережками, тонкими браслетами та каблучкою.

Але найбільше зацікавив підпис до фото Катерини Кухар. Жінка процитувала письменника Ріната Валліуліна про стосунки з колишніми партнерами: "Ніколи не знаєш, що робити з колишніми: в серці не залишиш – всю кров вип'ють, з голови не викинеш – зникнуть".

Також Катерина поцікавилась в своїх підписників, чи тільки в неї одної існують проблеми спілкування з своїми колишніми чоловіками.

Подружжя Катерини Кухар та Олександра Стоянова

Зазначимо, що шлюб з партнером Олександром Стояновим був другим в романтичному житті Кухар. Однак, вона нечасто висловлювалась стосовно своїх особистих тем.

Зі Стояновим Катерина нещодавно відсвяткувала 10 років спільного життя, а танцювати разом вони почали з 2006 року. Подружжя виховує двох дітей: сина Тимура та донечку Анастасію.