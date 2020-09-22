Відомий український телеведучий та співак Володимир Дантес у відвертому інтерв'ю поділився подробицями особистого життя. Зокрема, артист зізнався, через що свариться з дружиною та розповів, чи планують вони у найближчому майбутньому дітей.

Артист став гостем нового випуску ютуб-шоу 2POPODCAST, яке започаткували його колеги – Потап і Позитив. Оскільки прихильників завжди цікавить особисте життя їхніх кумирів, то під час розмови не оминули й цієї теми.

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Володимир вже тривалий час перебуває в стосунках із співачкою Надею Дорофєєвою. Як і у всіх парах, між ними бувають сварки. Співак зізнався, що дружина – це єдина людина, з якою він може сперечатися.

Надя завжди мене підтримує, але це і єдина людина, з якою я можу сперечатися. Вона мені завжди розповідає, який я класний, а я завжди з нею через це сварюся. Але зараз я трохи порозумнішав і прислухаюся до людини, яка мене дійсно кохає,

– сказав Дантес.

Також він відповів на запитання щодо поповнення в сім'ї. Виконавець зізнався, що вони поки що не поспішають з народженням первістка і наразі приділяють час розвитку своїх стосунків і творчості.

Я хочу, щоб моя дитина була щасливою і не думала про те, де його мама з татом. До цього потрібно бути готовим. Нам потихеньку починає цього хотітися,

– зізнався ведучий.

Володимир Дантес у шоу 2POPODCAST: дивіться відео онлайн