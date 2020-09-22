Известный украинский телеведущий и певец Владимир Дантес в откровенном интервью поделился подробностями личной жизни. В частности, артист признался, из-за чего ссорится с женой и рассказал, планируют ли они в ближайшем будущем детей.

Артист стал гостем нового выпуска ютуб-шоу 2POPODCAST, которое основали его коллеги – Потап и Позитив. Поскольку поклонников всегда интересует личная жизнь их кумиров, то во время разговора не обошли и эту тему.

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Владимир уже длительное время находится в отношениях с певицей Надей Дорофеевой. Как и у всех пар, между ними бывают ссоры. Певец признался, что жена – это единственный человек, с которым он может спорить.

Надя всегда меня поддерживает, но это и единственный человек, с которым я могу спорить. Она мне всегда рассказывает, какой я классный, а я всегда с ней из-за этого ссорюсь. Но сейчас я немного поумнел и прислушиваюсь к человеку, который меня действительно любит,

– сказал Дантес.

Также он ответил на вопрос о пополнении в семье. Исполнитель признался, что они пока не спешат с рождением первенца и теперь уделяют время развитию своих отношений и творчества.

Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и не думал о том, где его мама с папой. К этому нужно быть готовым. Нам потихоньку начинает этого хотеться,

– признался ведущий.

Владимир Дантес в шоу 2POPODCAST: смотрите видео онлайн