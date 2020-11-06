Український модельєр Андре Тан поділився незвичними порадами із своїми шанувальницями. Він часто розповідає про тренди чи антитренди, показує, як правильно поєднувати різні стилі та елементи одягу, а тепер вирішив розповісти, на яких речах гардеробу можна зекономити.

Андре Тан продовжує ділитися цінними порадами з модницями. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував цікавий допис, у якому розповів про зміни в індустрії моди після початку пандемії коронавірусу, а також назвав речі, на яких варто заощаджувати кошти.

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Після того, як світ дізнався, що таке COVID-19, змінилося багато що. Зокрема, фешн-індустрія, що формувалася десятиліттями, також зазначала значного впливу. Мода підлаштуваласяя під нові реалії: віртуальні покази мод, зниження цін на губні помади, маски від Prada і антисептик замість парфумів.

Дизайнер зауважив, що він часто пише про новинки у сфері моди, але не присвячував допис головному тренду цього сезону, а саме – відповідальному споживанню. Основна родзинка – додавання в образи нових деталей та модифікація речей.

Одяг, на якому можна і треба економити: поради Андре Тана