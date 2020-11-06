На якому одязі можна і треба економити: поради від Андре Тана
Український модельєр Андре Тан поділився незвичними порадами із своїми шанувальницями. Він часто розповідає про тренди чи антитренди, показує, як правильно поєднувати різні стилі та елементи одягу, а тепер вирішив розповісти, на яких речах гардеробу можна зекономити.
Андре Тан продовжує ділитися цінними порадами з модницями. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував цікавий допис, у якому розповів про зміни в індустрії моди після початку пандемії коронавірусу, а також назвав речі, на яких варто заощаджувати кошти.
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Після того, як світ дізнався, що таке COVID-19, змінилося багато що. Зокрема, фешн-індустрія, що формувалася десятиліттями, також зазначала значного впливу. Мода підлаштуваласяя під нові реалії: віртуальні покази мод, зниження цін на губні помади, маски від Prada і антисептик замість парфумів.
Дизайнер зауважив, що він часто пише про новинки у сфері моди, але не присвячував допис головному тренду цього сезону, а саме – відповідальному споживанню. Основна родзинка – додавання в образи нових деталей та модифікація речей.
Одяг, на якому можна і треба економити: поради Андре Тана
- Базові футболки (білі, сірі, чорні): вони не схильні до впливу моди. Ці речі перуть та одягають набагато частіше, ніж інші. Саме тому, якщо ви знайшли ту футболку, яка вам дуже подобається, купіть одразу декілька та змінюйте їх.
- Не купляйте чорні штани кожного сезону. Андре Тан зауважив, що краще частіше змінювати верх аутфітів. Замість штанів можна придбати хорошу сорочку – це універсальний і стильний варіант, чкий пасуватиме кожному.
- Якщо прагнете обрати сумку, яка буде актуальна декілька років, зверніть увагу на такі критерії: непомітний класичний дизайн, нейтральний колір і відсутність декоративних елементів.
- Балетки, зазвичай, підходять на один сезон. У порівнянні з взуттям на підборах, вони швидко "стоптуються". При покупці балеток зверніть увагу на бюджетні бренди.
- Спортивні штани і толстовка – це не той випадок, коли бренд має велике значення. Насправді, дуже важко визначити, що класичні спортивні штани сірого кольору ви купити у дорогому бутику.
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