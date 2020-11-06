Украинский модельер Андре Тан поделился необычными советами со своими поклонницами. Он часто рассказывает о трендах или антитрендах, показывает, как правильно сочетать разные стили и элементы одежды, а теперь решил рассказать, на каких вещах гардероба можно сэкономить.

Андре Тан продолжает делиться ценными советами с модницами. На личной странице в инстаграм он опубликовал интересное сообщение, в котором рассказал об изменениях в индустрии моды после начала пандемии коронавируса, а также назвал вещи, на которых стоит экономить средства.

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После того, как мир узнал, что такое COVID-19, изменилось многое. В частности, фэшн-индустрия, которая формировалась десятилетиями, также была под значительным влиянием. Мода подстраивалась под новые реалии: виртуальные показы мод, снижение цен на губные помады, маски от Prada и антисептик вместо духов.

Дизайнер отметил, что он часто пишет о новинках в сфере моды, но не посвящал сообщение главному тренду этого сезона, а именно – ответственному потреблению. Основная изюминка – добавление в образы новых деталей и модификация вещей.

Одежда, на которой можно и нужно экономить: советы Андре Тана