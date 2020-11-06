На какой одежде можно и нужно экономить: советы от Андре Тана
Украинский модельер Андре Тан поделился необычными советами со своими поклонницами. Он часто рассказывает о трендах или антитрендах, показывает, как правильно сочетать разные стили и элементы одежды, а теперь решил рассказать, на каких вещах гардероба можно сэкономить.
Андре Тан продолжает делиться ценными советами с модницами. На личной странице в инстаграм он опубликовал интересное сообщение, в котором рассказал об изменениях в индустрии моды после начала пандемии коронавируса, а также назвал вещи, на которых стоит экономить средства.
Читайте также Как носить вещи в клетку, чтобы подчеркнуть фигуру: фэшн-советы от Андре Тана
После того, как мир узнал, что такое COVID-19, изменилось многое. В частности, фэшн-индустрия, которая формировалась десятилетиями, также была под значительным влиянием. Мода подстраивалась под новые реалии: виртуальные показы мод, снижение цен на губные помады, маски от Prada и антисептик вместо духов.
Дизайнер отметил, что он часто пишет о новинках в сфере моды, но не посвящал сообщение главному тренду этого сезона, а именно – ответственному потреблению. Основная изюминка – добавление в образы новых деталей и модификация вещей.
Одежда, на которой можно и нужно экономить: советы Андре Тана
- Базовые футболки (белые, серые, черные): они не подвержены влиянию моды. Эти вещи стирают и одевают гораздо чаще, чем другие. Именно поэтому, если вы нашли ту футболку, которая вам очень нравится, купите сразу несколько и меняйте их.
- Не покупайте черные брюки каждый сезон. Андре Тан отметил, что лучше чаще менять верх аутфита. Вместо брюк можно приобрести хорошую рубашку – это универсальный и стильный вариант, который подойдет каждому.
- Если хотите выбрать сумку, которая будет актуальна несколько лет, обратите внимание на следующие критерии: незаметный классический дизайн, нейтральный цвет и отсутствие декоративных элементов.
- Балетки, как правило, подходят на один сезон. По сравнению с обувью на каблуках, они быстро "стаптываются". При покупке балеток обратите внимание на бюджетные бренды.
- Спортивные штаны и толстовка – это не тот случай, когда бренд имеет большое значение. На самом деле, очень трудно определить, что классические спортивные штаны серого цвета вы купили в дорогом бутике.
Поделиться новостью