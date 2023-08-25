Так, Водолій, Рак, Терези та Діви, на вас чекає дещо приємне вже на цих вихідних. Тож налаштуйтеся на позитив, пише 24 Канал.

Зверніть увагу На трьох знаків зодіаку чекає успіх та багатство: гороскоп на осінь 2023

Водолій

Цього тижня ваші близькі можуть повідомити дещо дуже цікаве. Ви будете на сьомому небі від щастя. Приготуйтеся, що незабаром ваше життя може дещо змінитися.

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Рак

Ви отримаєте відповідь на питання, яке вже декілька днів турбує. Попереду фінансовий успіх. Головне наважтеся й почніть діяти.

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Терези

На вихідних ваш давній друг може нагадати про себе. Ба більше, ймовірна зустріч. Вам є про що поговорити, тож відкладіть усі справи та вирушайте.

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Діва

Ймовірно, вже цього тижня одна з ваших найпотаємніших мрій здійсниться. У цей момент поруч будуть близькі люди.

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