Найкраще це виходить у чоловіків, народжених під знаком Овна, Рака, або Лева, пише 24 Канал.

До речі Які жінки за знаком зодіаку найкраще цілуються

Овен

Представники цього вогняного знаку зодіаку мають запальний характер. Чоловіки пристрасні та до ідеалу опановують мистецтво поцілунків.

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Рак

Ці чоловіки чуттєві та обожнюють цілуватися. Вони вміють зробити це так, щоб завдавати партнеру задоволення, а не дискомфорту. Окрім того, Раки відчувають, коли настає той самий момент для поцілунку.

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Лев

Горді та самозакохані Леви завжди прагнуть вразити, особливо, коли йде мова про пристрасть і кохання. Ці чоловіки прекрасно цілуються та можуть дуже приємно здивувати своїми вміннями.

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