Лучше всего это получается у мужчин, рожденных под знаком Овна, Рака или Льва, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Какие женщины по знаку зодиака лучше целуются
Овен
Представители этого огненного знака зодиака носят вспыльчивый характер. Мужчины страстны и к идеалу овладевают искусством поцелуев.
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Рак
Эти мужчины чувственные и обожают целоваться. Они умеют сделать это так, чтобы доставлять партнеру удовольствие, а не дискомфорт. Кроме того, Раки чувствуют, когда наступает тот самый момент для поцелуя.
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Лев
Гордые и самовлюбленные Львы всегда стремятся поразить, особенно когда речь идет о страсти и отношениях. Эти мужчины прекрасно целуются и могут приятно удивить своими умениями.
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