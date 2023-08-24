Стрелец и Дева, в конце августа в личной жизни могут возникнуть проблемы, передает 24 Канал. Не огорчайтесь, как бы это абсурдно не звучало, что не делается, к лучшему.

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Стрелец

Уже в ближайшее время вы можете узнать, что любимый человек изменяет. Эта новость, вероятно, собьет с ног. Однако соберитесь и выйдите наконец из токсичных отношений. Вскоре вы встретите настоящую любовь. Так что свободное время лучше посвятите саморазвитию. Всё в ваших руках.

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Дева

К концу лета в отношениях могут возникнуть серьезные проблемы. Вы с партнером, вероятно, перестали понимать друг друга. Если хотите сберечь то, над чем так долго работали, спокойно все обсудите. В противном случае грозит расставание.

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