Так вот, по словам астрологов, к этому склонны представители четырех знаков зодиака. В частности, Скорпион, Лев, Овен и Козерог, передает 24 Канал.

Кстати говоря Придется долго добиваться: каких женщин по знаку зодиака труднее всего завоевать

Лев

Эти мужчины стремятся всегда быть в центре внимания. Они популярны среди женщин. Поэтому нередко Львы могут быть настолько самоуверенными, что считают, что их сердце еще нужно завоевать.

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Скорпион

Родившиеся под этим созвездием очень любят себя. Скорпионы желают для себя лучшего, поэтому могут выставлять ряд критериев для женщин.

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Овен

Представители этого знака зодиака имеют вспыльчивый характер. Овнам не очень нравится обычная рутина. Эти мужчины стремятся, чтобы с партнером всегда было интересно, кроме того, важную роль играет страсть.

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Козерог

Мужчины, рожденные под знаком Козерога, целеустремленные, амбициозные и трудолюбивые. Они терпеть не могут безответственности и беспорядков. Поэтому часто хотят иметь рядом человека похожего на себя.

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