Овен, Скорпион, Козерог и Водолей. Родившихся именно под этими знаками зодиака труднее всего завоевать, передает 24 Канал.

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Овен

Женщины, рожденные под этим знаком, энергичны, самоуверенны и прямолинейны. Также они горды и упрямы, могут скептически относиться к новым отношениям и ставить на первое место собственные цели.

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Скорпион

Это самый опасный знак зодиака. В то же время, его представительницы могут быть загадочными и страстными. Нередко эти женщины не спешат подпускать кого-нибудь близко к себе. Им нужно доказать, что вы действительно достойный партнер.

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Козерог

Эти женщины амбициозны, настойчивы и трудолюбивы. Они стремятся к успеху во всем, поэтому могут быть разборчивыми в партнерах. Козероги так просто не откроют свое сердце. За эту любовь придется побороться.

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Водолей

Женщины, рожденные под этим знаком, оригинальны и стремятся быть независимыми. С ними легко подружиться. Однако не спешите рассчитывать на что-то большее. Водолеи очень ответственно подходят к отношениям. Также они склонны много работать, поэтому нередко имеют мало свободного времени. Придется постараться, чтобы найти так называемый "ключик" к их сердцу.

Гороскоп для Водолеев