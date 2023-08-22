Овен, Скорпион, Козерог и Водолей. Родившихся именно под этими знаками зодиака труднее всего завоевать, передает 24 Канал.
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Овен
Женщины, рожденные под этим знаком, энергичны, самоуверенны и прямолинейны. Также они горды и упрямы, могут скептически относиться к новым отношениям и ставить на первое место собственные цели.
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Скорпион
Это самый опасный знак зодиака. В то же время, его представительницы могут быть загадочными и страстными. Нередко эти женщины не спешат подпускать кого-нибудь близко к себе. Им нужно доказать, что вы действительно достойный партнер.
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Козерог
Эти женщины амбициозны, настойчивы и трудолюбивы. Они стремятся к успеху во всем, поэтому могут быть разборчивыми в партнерах. Козероги так просто не откроют свое сердце. За эту любовь придется побороться.
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Водолей
Женщины, рожденные под этим знаком, оригинальны и стремятся быть независимыми. С ними легко подружиться. Однако не спешите рассчитывать на что-то большее. Водолеи очень ответственно подходят к отношениям. Также они склонны много работать, поэтому нередко имеют мало свободного времени. Придется постараться, чтобы найти так называемый "ключик" к их сердцу.
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