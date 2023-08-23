Так-от, за словами астрологів, до цього схильні представники чотирьох знаків зодіаку. Зокрема, Скорпіон, Лев, Овен і Козоріг, передає 24 Канал.

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Лев

Ці чоловіки прагнуть завжди бути в центрі уваги. Вони користуються популярністю серед жінок. Тому нерідко Леви можуть бути настільки самовпевненими, що вважають, що їхнє серце ще треба завоювати.

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Скорпіон

Народжені під цим сузір'ям дуже люблять себе. Скорпіони бажають для себе якнайкращого, тому можуть виставляти низку критеріїв до жінок.

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Овен

Представники цього знаку зодіаку мають запальний характер. Овнам не дуже до вподоби буденна рутина. Ці чоловіки прагнуть, щоб з партнером завжди було цікаво, окрім того, важливу роль відіграє пристрасть.

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Козоріг

Чоловіки, народжені під знаком Козорога, цілеспрямовані, амбіційні та працьовиті. Вони терпіти не можуть безвідповідальність і безлад. Тож часто хочуть мати поруч людину схожу на себе.

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