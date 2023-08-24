Так, найкраще цілуються жінки, народжені під сузір'ям Скорпіона, Терезів або Лева, пише 24 Канал.

А ви знали? Яких чоловіків за знаком зодіаку найважче завоювати

Скорпіон

Ці жінки відомі своїм пристрасним характером, який чудово демонструють у своїх поцілунках. Зокрема, вкладають у них серце та душу. Поцілунки Скорпіона не залишать байдужими жодного. Окрім того, ці жінки не бояться висловлювати свої бажання, роблячи поцілунки незабутніми й чарівними.

Гороскоп для Скорпіонів

Зверніть увагу На трьох знаків зодіаку чекає успіх та багатство: гороскоп на осінь 2023

Терези

Покровителькою цього знаку зодіаку є Венера – планета любові та краси. Це, звичайно ж, відображається в чуттєвості Терезів й особливому "збалансованому" підході до поцілунків. Ці жінки прекрасно опанували мистецтво створення гармонійного зв'язку за допомогою дотику. Їхня чарівна та кокетливість робить цей досвід приємним і чудовим. Також Терези часто ставлять на перше місце задоволення партнера, тому кожен поцілунок виглядає як пристрасний обмін емоціями.

Гороскоп для Терезів

Лев

Ці жінки завжди випромінюють впевненість та харизму. Вони знають, як здивувати та зробити приємно за допомогою поцілунків. Окрім того, не бояться брати на себе ініціативу, перетворюючи кожен дотик губами в захопливу подорож, наповнену пристрастю.

Гороскоп для Левів