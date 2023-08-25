Так, Водолей, Рак, Весы и Девы, вас ждет несколько приятное уже на этих выходных. Так что настройтесь на позитив, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Трех знаков зодиака ожидает успех и богатство: гороскоп на осень 2023

Водолей

На этой неделе ваши близкие могут сообщить кое-что очень интересное. Вы будете на седьмом небе от счастья. Приготовьтесь, что вскоре ваша жизнь может измениться.

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Рак

Вы получите ответ на вопрос, который уже несколько дней волнует. Впереди – финансовый успех. Главное отважьтесь и начните действовать.

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Весы

На выходных ваш старый друг может напомнить о себе. Более того, вероятна встреча. Вам есть о чем поговорить, отложите все дела и отправляйтесь.

Гороскоп для Весов

Дева

Вероятно, уже на этой неделе одна из ваших сокровенных мечт осуществится. В этот момент рядом будут близкие люди.

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