Який одяг краще носити у спеку: 5 вивірених порад

Коли температура повітря висока, треба знати певні правила для збереження власного комфорту. Важливо знати, який одяг краще носити у спеку.

Щоб захистити себе від можливих проблем, пов'язаних з високими температурами, треба знати деякі моменти. 24 Канал розповість, який одяг краще носити у спеку.

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Який одяг краще носити в спеку

Чимало людей одягає короткі та відкриті речі. Втім, це помилка, бо в спеку краще брати одяг, який закриє усе тіло. Таким чином, сонце не буде обпалювати шкірні покриви.

Беріть легкий та просторий одяг, який не буде вас обтискати. Обирайте світлі кольори та легкі тканини, які дозволять повітрю циркулювати. Широкі моделі та відкритий одяг забезпечують вентиляцію та дозволяють тілу охолодитися.



Біла футболка / Фото Canva

Одяг світлих кольорів відбиває світлові хвилі, тоді як темні – навпаки їх поглинають. У такому випадку більша частина тепла розсіюється, не обпікаючи шкіру. Рекомендується обирати натуральні матеріали, особливо тим людям, які багато рухаються та пітніють. Синтетичні речі дуже парять та створюють тілу дискомфорт. Оптимальним варіантом будуть речі з бавовни, льону, шовку, льону. Не варто одягати речі з підкладками.

відбиває світлові хвилі, тоді як темні – навпаки їх поглинають. У такому випадку більша частина тепла розсіюється, не обпікаючи шкіру. Рекомендується обирати натуральні матеріали, особливо тим людям, які багато рухаються та пітніють. Синтетичні речі дуже парять та створюють тілу дискомфорт. Оптимальним варіантом будуть речі з бавовни, льону, шовку, льону. Не варто одягати речі з підкладками. А от щодо взуття, краще обрати відкрите: босоніжки, сандалі, в'єтнамки, щоб ноги, так би мовити "дихали". Альтернативним варіантом будуть легкі кеди або кросівки з тонкими шкарпетками.



В'єтнамки / Фото Cropp