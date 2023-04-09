Манікюр на Великдень 2023: 15 найкрасивіших ідей на свято – яскраві фото й відео
Джерело:Vogue
До Великодня готуються у всіх сферах життя: і вдома, і на кухні, і перед дзеркалом. На свято можна зробити яскравий тематичний манікюр – дивіться нижче найкращі ідеї.
Великдень 2023 уже зовсім скоро – залишився тільки тиждень на підготовку перед святами. Напередодні можна розмалювати не тільки крашанки, але й свої нігті. Ці варіанти манікюру чудові тим, що пасуватимуть не тільки на Пасху та Великдень, але й на увесь весняний період.
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Який манікюр зробити на Пасху
Майстри манікюру радять обирати світлі та блискучі кольори та робити акцент на деталях. Серед основних варіантів нейл-дизайну є такі:
- жовті відтінки нігтів,
- пастельні кольори,
- французький манікюр,
- перлинний колір,
- малюнки листя та квіток,
- "желейні" кольорові нігті.
15 варіантів манікюру на Великдень у фото й відео
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму
Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму