Манікюр на Великдень 2023: 15 найкрасивіших ідей на свято – яскраві фото й відео

9 квітня 2023, 19:30
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Джерело:

Vogue

До Великодня готуються у всіх сферах життя: і вдома, і на кухні, і перед дзеркалом. На свято можна зробити яскравий тематичний манікюр – дивіться нижче найкращі ідеї.

Великдень 2023 уже зовсім скоро – залишився тільки тиждень на підготовку перед святами. Напередодні можна розмалювати не тільки крашанки, але й свої нігті. Ці варіанти манікюру чудові тим, що пасуватимуть не тільки на Пасху та Великдень, але й на увесь весняний період. 

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Який манікюр зробити на Пасху

Майстри манікюру радять обирати світлі та блискучі кольори та робити акцент на деталях. Серед основних варіантів нейл-дизайну є такі:

  • жовті відтінки нігтів,
  • пастельні кольори,
  • французький манікюр,
  • перлинний колір,
  • малюнки листя та квіток,
  • "желейні" кольорові нігті.

15 варіантів манікюру на Великдень у фото й відео


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму


Манікюр на Великдень 2023 / Фото з інстаграму 

 

Автор: Марія Касій