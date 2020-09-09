Хоч пандемія коронавірусу і вплинула на Голлівуд, все ж прем'єри не розчарували кіноманів. Від березня у мережі презентували захопливі стрічки, які отримали шалену популярність на стрімінгових платформах. Та який новий серіал HBO найчастіше переглядали у 2020 році – дізнавайтесь у матеріалі.

За даними Variety, найбільшу популярність мав детективний серіал "Перрі Мейсон". Його першу серію переглянули 1,7 мільйона користувачів мережі, що й допомогло встановити рекорд на сервісі у 2020 році.

Для справжніх фанатів 10 детективних серіалів 2020 року, які захоплять з першої серії

Раніше позиції лідерів за переглядами мали "Чужинець" (1,2 мільйона переглядів) та "Хранителі" (1,5 мільйона).

Що відомо про серіал "Перрі Мейсон"

Серіал став чудовою екранізацією однойменного роману Ерла Стенлі Гарднера. Втілити сюжет детективної історії про Перрі Мейсона взялися одразу два режисери – Тім Ван Паттен і Деніз Гамза Ергювен. Утакому тандемі вони створили неперевершену стрічку, відтворивши до дрібних деталей життя американців у Лос-Анджелесі на початку 1930-их років.

За сюжетом, успішний адвокат Перрі Мейсон не боїться бруднити свої руки та береться за складні справи. Його особливість в тому, що юрист не тільки доводить у суді, що його клієнти – не винні, але й вказує, хто зробив цей злочин. У складних розслідуваннях Перрі Мейсону допомагає його найкращий друг – детектив Пол Дрейк. І такий дует інтелектуалів наводить справжній жах на кримінальний світ.

Дивіться трейлер до серіалу "Перрі Мейсон": відео

Прем'єра серіалу відбулась 21 червня 2020 року. Після шаленого успіху автори "Перрі Мейсона" продовжили стрічку на 2 сезон. А от коли почнуться зйомки – поки невідомо.

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Головні актори і їхні ролі: