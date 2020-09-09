Хотя пандемия коронавируса и повлияла на Голливуд, все же премьеры не разочаровали киноманов. С марта в сети представили захватывающие ленты, которые получили бешеную популярность на стримингових платформах. Но какой новый сериал HBO чаще всего смотрели в 2020 году – узнавайте в материале.

По данным Variety, наибольшую популярность имел детективный сериал "Перри Мейсон". Его первую серию посмотрели 1,7 миллиона пользователей сети, что и помогло установить рекорд на сервисе в 2020 году.

Для настоящих фанатов 10 детективных сериалов 2020 года, которые захватят с первой серии

Ранее лидирующие позиции по просмотрам имели "Чужак" (1,2 миллиона просмотров) и "Хранители" (1,5 миллиона).

Что известно о сериале "Перри Мейсон"

Сериал стал отличной экранизацией одноименного романа Эрла Стэнли Гарднера. Воплотить сюжет детективной истории о Перри Мейсоне взялись сразу два режиссера – Тим Ван Паттен и Дениз Гамзе Эргювен. В таком тандеме они создали непревзойденную ленту, воссоздав до мельчайших деталей жизнь американцев в Лос-Анджелесе в начале 1930-х годов.

По сюжету, успешный адвокат Перри Мейсон не боится пачкать свои руки и берется за сложные дела. Его особенность в том, что юрист не только доказывает в суде, что его клиенты – не виноваты, но и указывает, кто совершил это преступление. В сложных расследованиях Перри Мейсону помогает его лучший друг – детектив Пол Дрейк. И такой дуэт интеллектуалов наводит настоящий ужас на криминальный мир.

Смотрите трейлер к сериалу "Перри Мейсон": видео

Премьера сериала состоялась 21 июня 2020 года. После огромного успеха авторы "Перри Мейсона" продлили ленту на 2 сезон. А вот когда начнутся съемки – пока неизвестно.

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Главные актеры и их роли: