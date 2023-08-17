Близнюки та Стрільці – це ті знаки зодіаку, яким краще не довіряти. Вони не прив'язуються до людей та не звертають увагу на проблеми інших, пише 24 Канал.

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Близнюки

Представники цього знака зодіаку бувають лицемірними та егоїстичними. Вони не зважають на емоції та почуття інших людей, а турбуються лише про себе. Попри все, Близнюки мають багато друзів, бо мають хороше почуття гумору. Але не засмучуються, коли когось втрачають.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Буває так, що Стрільці хочуть бути зручними для всіх, а тому вдаються до підступу та хитрощів. Вони мінливі та непостійні, тому їм краще не довіряти.

Гороскоп для Стрільців