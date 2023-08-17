Близнецы и Стрельцы – это знаки зодиака, которым лучше не доверять. Они не привязываются к людям и не обращают внимания на проблемы других, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Представители этого знака зодиака бывают лицемерными и эгоистичными. Они не учитывают эмоции и чувства других людей, а беспокоятся только о себе. Несмотря на все, у Близнецов много друзей, потому что имеют хорошее чувство юмора. Но не сокрушаются, когда кого-то теряют.

Гороскоп для Близнецов

Стрелец

Бывает так, что Стрельцы хотят быть удобными для всех, а потому прибегают к подвоху и уловкам. Они изменчивы и непостоянны, поэтому им лучше не доверять.

Гороскоп для Стрельцов