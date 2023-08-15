Астрологи считают, что Тельцы, Девы, Скорпионы и Водолеи – самые умные знаки зодиака. Они легко учатся и имеют высокий уровень интеллекта, передает 24 Канал.

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Телец

Тельцы не любят работать над мелкими задачами, они обожают размышлять над масштабными проблемами и предлагать способы их решения. Этот знак зодиака все время работает над собой.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Представители этого знака зодиака постоянно стремятся к новым знаниям и не перестают развиваться. От них можно узнать информацию о чем-либо на свете – они поражают окружение мудростью.

Гороскоп для Дев

Скорпион

Скорпионы часто могут напоминать близким Шерлока Холмса: они подробно анализируют ситуацию и разлагают ее на мельчайшие детали. У Скорпионов развита логика и смекалка.

Гороскоп для Скорпионов

Водолеи

Представители этого знака зодиака настоящие гении – они недосыпают, все время проводят в раздумьях. Поэтому их могут недооценивать, но на самом деле их интеллект удивит каждого.

Гороскоп для Водолеев