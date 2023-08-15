Астрологи вважають, що Тельці, Діви, Скорпіони та Водолії – найрозумніші знаки зодіаку. Вони легко вчаться та мають високий рівень інтелекту, передає 24 Канал.

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Телець

Тельці не люблять працювати над дрібними завданнями, вони обожнюють міркувати над масштабними проблемами та пропонувати способи їхнього розв'язання. Цей знак зодіаку весь час працює над собою.

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Діва

Представники цього знака зодіаку постійно прагнуть до нових знань та не припиняють всебічно розвиватися. Від них можна довідатися інформацію про будь-що на світі – вони вражають оточення мудрістю.

Гороскоп для Дів

Скорпіон

Скорпіони часто можуть нагадувати близьким Шерлока Холмса: вони детально аналізують ситуацію та розкладають її на найдрібніші деталі. У Скорпіонів розвинута логіка та кмітливість.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолії

Представники цього знака зодіаку справжні генії – вони недосипають, увесь час проводять у роздумах. Через це їх можуть недооцінювати, та насправді їхній інтелект здивує кожного.

Гороскоп для Водоліїв