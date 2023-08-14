Август и лето подходят к концу, пишет 24 Канал. Но последние недели подготовили для Овнов, Раков и Весов важную судьбоносную встречу.

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Овен

Представители Овнов обычно держатся как можно дальше от серьезных отношений. Но к концу лета они познакомятся с человеком, который может стать второй половинкой. Этот знак испытывает такое количество эмоций, каких раньше не было.

Гороскоп для Овнов

Рак

Раки не будут ждать многих от одной из важных встреч. Но она может стать судьбоносной – есть шанс завести дружбу с человеком, который будет выражать поддержку, вдохновлять и мотивировать. Ее наставничество поможет в развитии.

Гороскоп для Раков

Весы

Представители этого знака зодиака познакомятся с человеком, который может стать наставником в бизнесе. Это надежный и опытный профессионал своего дела, который продвинет Весов на карьерном пути.

Гороскоп для Весов