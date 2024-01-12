Беруть все близько до серця: які 3 знаки зодіаку завжди бояться помилок

Частина людей схильні занадто близько брати все до серця. Навіть дрібниця може зачепити їх. А далі – довгі роздуми та постійне картання себе за помилку.

Водолій, Діва та Риби. Саме ці три знаки зодіаку найчастіше бояться помилок, передає 24 Канал.

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Водолій

Народжені під цим знаком зодіаку схильні постійно переживати за все й брати близько до серця навіть дрібниці. Водолії довго картають себе за "помилки".

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Діва

Ці люди прекрасні аналітики. Часто вони намагаються спланувати абсолютно все. Однак, важко реагують на помилки.

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Риби

Риби мають схильність до перфекціонізму. Нерідко вони бояться зробити помилку. Ці люди дуже чутливі й емоційні, переймаються наслідками своїх дій.

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