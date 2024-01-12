Водолей, Дева и Рыбы. Именно эти три знака зодиака чаще всего боятся ошибок, передает 24 Канал.

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Водолей

Родившиеся под этим знаком зодиака склонны постоянно переживать за все и брать близко к сердцу даже мелочи. Водолеи долго корят себя за "ошибки".

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Дева

Эти люди прекрасные аналитики. Зачастую они пытаются спланировать абсолютно все. Однако тяжело реагируют на ошибки.

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Рыбы

Рыбы обладают склонностью к перфекционизму. Нередко они боятся совершить ошибку. Эти люди очень чувствительны и эмоциональны, озабочены последствиями своих действий.

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